Родительские субботы 2019: календарь поминальных дней на год

Узнайте, когда отмечаются родительские субботы в 2019 году, и как чтится память умерших родственников

Календарь поминальных дней на 2019 год Фото: Pixabay

Родительские субботы – это особые дни поминовения в православном церковном календаре. Каждый год даты родительских поминальных суббот выпадают на разные дни, потому что они зависят от главного христианского праздника – Пасхи.

Родительские субботы 2019 года:

2 марта – Вселенская мясопустная суббота в 2019 году, которая отмечается за 8 дней до начала Великого поста 2019, в канун Масленицы. В этот день вспоминаются все христиане, жившие на Земле и прошедшие обряд крещения.

Во время Великого поста родительские субботы в 2019 году приходятся на 23 марта, 30 марта и 6 апреля. Эти поминальные дни выпадают на вторую, третью и четвертую недели поста. В церквях в эти дни проводятся заупокойные Литургии.

7 мая – Радоница. Этот поминальный день выпадает на девятый день после Воскресения Христова и считается праздником, когда живые делятся с мертвыми радостной вестью о победе Христа над смертью и обретении вечной жизни. Со второй недели после Пасхи соблюдаются традиции поминовения усопших родственников.

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15 июня – Троицкая суббота, которая также является Вселенской, потому что в этот день поминают не только умерших родственников, но и всех христиан, живших на Земле и ушедших в мир иной. В эту родительскую субботу в храмах проводятся заупокойные службы, а могилы на кладбищах принято украшать свежей зеленью и цветами.

2 ноября – Дмитриевская поминальная суббота 2019, которая отмечается в канун дня святого Дмитрия Солунского. Также этот день посвящен памяти победителю Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве.

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