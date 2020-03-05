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Россияне сделали "няню-Шварценеггера": актер не оценил и подал иск на 10 млн

Российская компания Promobot создала робота-двойника Арнольда Шварценеггера

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:05

Арнольд Шварценеггер подал судебный иск на российского производителя роботов Promobot за неоднократное использование его образа для продвижения компании. Голливудский актер попытается отсудить 10 миллионов долларов. Об этом пишет издание TMZ.

Шварценеггер утверждает, что Promobot создала его робота-двойника, который умеет говорить и шевелить глазами, бровями и шеей. Это симулятор няни, призванный следить за детьми, когда родителей нет дома.

Публикация от Digital Trends (@digitaltrends)

Promobot привозила робота на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались адвокаты Шварценеггера и попросили больше не использовать образ актера для показа на публичных мероприятиях. Но компания все равно продемонстрировала робота-двойника на выставку игрушек в Нью-Йорке. При этом в Promobot заявляют, что никаких исков к ним не поступало.

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Согласно веб-сайту Promobot, Robo-C стоит около 25 тыc. долларов. Его можно "сделать похожим на любого человека на Земле", и он "отображает более 600 выражений человеческого лица".

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Арнольд Шварценеггер – американский культурист, предприниматель, актер, продюсер и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии (был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006-м году). Обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия". В кинематографе наиболее известен по роли Терминатора Т-800 в серии "Терминатор" (1984-2019).

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер зачитал рэп. Актер записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как в октябре 2019 года актера срочно эвакуировали из его дома в Калифорнии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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