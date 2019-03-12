Россияне сожгли Короля Ночи из "Игры престолов": фото

Снимки "публичной казни" появились в социальных сетях

Чучело Короля Ночи сожгли в России Фото: Святослав Селезнев

На Масленицу в Липецкой области (Россия) местные жители сожгли чучело Короля Ночи — предводителя армии мертвых из популярного сериала "Игра престолов". Фотографии сожжения обнародованы на форуме "Пикабу" и сервисе Imgur. В комментариях под снимками юзеры отмечают, что перформанс устроили в археологическом парке "Аргамач".

Организатор праздника Павел Семенов на своей странице в VK отметил, что церемония вызвала недовольство у россиян.

"Больше всего за русские традиции переживают люди, делающие в пяти русских словах семь грамматических, две пунктуационные и одну смысловую ошибку. Ругаются, клянут, требуют запретить", — пожаловался он.

В России сожгли Короля Ночи из "Игры престолов" Фото: Святослав Селезнев В России сожгли Короля Ночи из "Игры престолов" Фото: Святослав Селезнев В России сожгли Короля Ночи из "Игры престолов" Фото: Святослав Селезнев В России сожгли Короля Ночи из "Игры престолов" Фото: Святослав Селезнев В России сожгли Короля Ночи из "Игры престолов" Фото: Святослав Селезнев 1/5

Напомним, звезда "Игры престолов" раскрыл тайну Короля Ночи и финальной битвы. Также ранее издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу.

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