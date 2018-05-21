Россияне выпустили шокирующий сувенир: матрешка 18+

Стоимость провокационной игрушки составляет примерно 330 грн

Российский сувенир. Фото: twitter.com/Fake_MIDRF

Противоречивый и странный сувенир выпустили в России к Чемпионату мира по футболу-2018. Это пластиковая матрешка, держащая во рту красный свисток. Неоднозначный атрибут вызвал оживленное обсуждение в соцсетях.

По утверждению юзеров, "матрешку 18+" видели в аэропорту города Казань (Россия). Также сувенир продают в тематическом интернет-магазине, где он стоит примерно 330 гривен.

Многие пользователи сети видят в матрешке порнографическое содержание.

Российский сувенир Фото: twitter.com/Fake_MIDRF

"Мне кажется, что свисток слишком длинный. Или это не свисток?" – написал в Twitter пользователь Nalmaty.

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"Подготовка к Чемпионату идет полным ходом", "Я так понимаю во рту у этой матрешки свисток?", "Они в своем репертуаре", "Господи, пошлятина", "Русская душа во всей красе", "Символ современной России", "Я плачу", – пишут люди в комментариях.

Напомним, в Украине под премьеру нового сериала создали торт "Сувенир из Одессы".