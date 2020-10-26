Россиянин добровольно сжег свой Mercedes. Он все объяснил (видео)

Цена автомобиля – около 4,8 млн гривен

Российский блогер Михаил Литвин собрал 8,5 миллионов просмотров на YouTube благодаря ролику, на котором он сжигает свой Mercedes GT63s. Цена автомобиля – около 4,8 млн гривен.

Вначале видео россиянин оставляет свой автомобиль посреди поля, достает из багажника канистры и обливает его бензином. Затем молодой человек жарит на мангале сосиски и вспоминает, как ему весело было кататься на Mercedes. В финале блогер поджигает иномарку и уезжает на "Запорожце".

"Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Mercedes. По-моему, идея огонь! Вот и все", – подписал видео Михаил Литвин.

По словам Литвина, Mercedes постоянно ломался, из-за чего у него возник конфликт с официальным дилером. Перед тем, как сжечь авто, парень опубликовал на своем канале видео и заявил, что не намерен больше ездить на машинах этой марки.

Напомним, прохожий снял на камеру, как владелец квартиры в Монте-Карло, Монако, безуспешно пытался потушить возгорание в своей Ferrari F40.

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