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Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Спортсмен утверждает, что кот выпрыгнул из окна в поселке Первомайском на Урале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
За лысого кота с тюремными татуировками заплатят 191 тыс. грн
За лысого кота с тюремными татуировками заплатят 191 тыс. грн
Фото: instagram.com/karafight_bes

Боксер из российского Урала Рустам Шафиев сообщил на своей странице в Instagram о пропаже кота-сфинкса по кличке Бес. Животное прославилось в сети благодаря тюремным татуировкам.

У питомца даже есть личная страница @karafight_bes, на которой хозяин публикует его фотографии. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей. За информацию о местонахождении Беса хозяин готов выплатить 500 тысяч рублей (191 тыс. грн).

INSTAGRAM

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Спортсмен утверждает, что кот выпрыгнул из окна в поселке Первомайском, Челябинский тракт, 12, и исчез в высокой траве. Заручившись помощью приятелей, Шафиев обыскал местность, но так и не смог найти питомца.

INSTAGRAM

Россиянин предполагает, что Беса могли украсть. "Поймите, постоянно скрывать не получится. Все равно информация всплывет, это дело времени", – заявил Шафиев. 

INSTAGRAM

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Источник: Сегодня
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