На глазах у отдыхающих: россиянин искупал в озере огромного питона, видео

В непосредственной близости находились отдыхающие, но они спокойно отнеслись к происходящему

В российском Екатеринбурге, где стоит жара в 39 градусов и за последние дни было побито два температурных рекорда, местный житель решил искупать в озере своего домашнего питона по кличке Игорь. О курьезном случае написал портал E1.ru.

На обнародованном видео показано, как россиянин стоит на берегу озера Шарташ, придерживая питона двумя руками. Мужчина опускает змею в воду, а затем закидывает ее себе на плечи и пытается унести, однако рептилия вновь выскальзывает. Хозяин экзотического животного все-таки выносит его на берег и оставляет там, вероятно, для того, чтобы дать обсохнуть.

Любопытно, что в непосредственной близости к воде и на берегу в это время находились несколько отдыхающих, которые спокойно отнеслись к происходящему и даже записывали видео на свои смартфоны.

Напомним, змеелов Майк Киммел вступил в жесткую схватку с пятиметровым смертоносным питоном весом около 70 килограммов. Мужчина получил ранение, но смог победить. Инцидент произошел в регионе Эверглейдс, штат Флорида.

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Кроме этого, ранее "Сегодня" писали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

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