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Россиянин поймал необычную рыбу с человеческими зубами: фото

Особи этого вида вырастают до 108 сантиметров в длину, могут весить до 40 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
В РФ поймали странную рыбу с человеческими зубами
В РФ поймали странную рыбу с человеческими зубами
Фото: Pixabay

73-летний российский пенсионер в Воронежском водохранилище поймал странную рыбу с человеческими зубами. Как выяснилось позже, это черный паку – вид рыбы, относящийся к семейству пираньевых.

"Черный паку – рыба всеядная, питается растениями, орешками, для других рыб и тем более для человека неопасная, – рассказывает сайту "Вести Воронеж" аквариумист Вячеслав Соболев. – Однозначно паку кто-то выпустил из домашнего аквариума. Такое нередко бывает – люди сначала заводят паку, потом переезжают или решают избавиться от аквариума, и небольших рыб отдают, а эту пристроить не могут. Причем паку выпустили в водохранилище весной или летом – зимой эта рыба в наших краях не выживет: температура воды будет слишком низкой для нее".

Российский пенсионер поймал необычную рыбу
Российский пенсионер поймал необычную рыбу
Фото: bloknot-voronezh.ru

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Как пишут журналисты местных СМИ, рыболов удил рыбу, используя в качестве наживки кусочек ветчины. "Рыба большая, больше ладони, похожа чем-то на леща, – делится впечатлениями один из его знакомых. – Жабры посмотрел – красные. Открыл рот, а там зубы человеческие, как у пятилетнего ребенка. Меня аж немного в дрожь бросило".

Рыба с человеческими зубами
Рыба с человеческими зубами
Фото: vestivrn.ru

К слову, бурые паку водятся в Южной Америке, вырастают до 108 сантиметров в длину, могут весить до 40 килограммов, а их зубы действительно похожи на человеческие.

Пенсионер решил засушить необычный улов, оставив его на память.

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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