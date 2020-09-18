Россиянин в 32 года выглядит на 13. Как складывается его жизнь: фото

Мужчина любит ходить на охоту, рыбачить, а также встречается со своей девушкой

32-летний россиянин Денис Вашурин из Приморского края (РФ) перестал взрослеть еще в 13 лет и сейчас выглядит как подросток. О своей истории мужчина рассказал в интервью для YouTube-канала "Вася на сене", которое набрало около 6,5 млн просмотров.

Денис живет в поселке городского типа под Владивостоком и работает в одной из местных компаний. Мужчина любит ходить на охоту, рыбачить, а также встречается со своей девушкой, пишет издание Oddity Central.

Вот как он выглядел в школе на выпускном:

"Когда я осознал, что больше не буду физически меняться, мне стало немного не по себе. Я думал о том, как сложится моя жизнь и будет ли мне тяжело", – рассказывает Денис.

Мужчина не так бы расстраивался из-за внешности, если бы она приносила хоть какую-то пользу. Ведь он только выглядит молодо, а ощущает себя на свой реальный возраст – с больными суставами и спиной.

"Не надо судить людей по внешности. В жизни всякое бывает. Вы не видели и не знаете всего удивительного, что есть в этом мире", – размышляет Денис.

К сожалению, неизвестно, обращался ли россиянин к врачам.

Напомним, ранее в социальных сетях стали вирусными снимки тайваньской актрисы Стефани Сяо. В свои 50 лет женщина выглядит как студентка.

Смотрите видео: китайская ведущая "не стареет с 1996 года"

Кроме этого, мы рассказывали о китайском пенсионере, который удивляет своим внешним видом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться