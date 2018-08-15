Россиянка нашла на побережье неизвестное существо: свежее фото

Ученые уже выяснили, что это такое

Россиянка нашла останки неизвестного существа. Фото: pixabay

Жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. На видео обратило внимание местное информационное агентство "Кам 24".

О находке написала на своей странице в Facebook Светлана Дяденко. Женщина отметила, что существо прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района. По ее словам, оно "покрыто шерстью трубчатого вида". Дяденко предположила, что это какое-то "древнее существо".

Ученые утверждают, что это останки кита. Фото: facebook.com/Sv.Dyadenko Ученые утверждают, что это останки кита. Фото: facebook.com/Sv.Dyadenko Ученые утверждают, что это останки кита. Фото: facebook.com/Sv.Dyadenko Ученые утверждают, что это останки кита. Фото: facebook.com/Sv.Dyadenko Ученые утверждают, что это останки кита. Фото: facebook.com/Sv.Dyadenko 1/5

Комментаторы не разделили ее мнения и отметили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев склоняется к версии, что на берег выбросило останки кита. "Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр", – заявил он агентству.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта, которое появилось на его ферме.

Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру. В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем.

О том, какой существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже: