Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Елизавета Туктамышева зявила, что ей не будет стыдно перед своими детьми

Российские фигуристки поспорили о раздевании на льду Фото: Pixabay

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая разделась на льду ради третьего места, в Twitter ответила на критику соотечественницы Анна Погорилой, негативно отозвавшейся про ее номер. К посту Туктамышева приложила скриншот из интервью Погорилой, в котором она сказала, что не стала бы раздеваться на льду, потому что уважает себя. Фигуристка заметила, что ее коллега уделяет ей слишком много внимания. Также Туктамышева заметила, что ей не будет стыдно перед своими детьми.



TWITTER— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) March 20, 2019

"Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей", — написала спортсменка.

Елизавету Туктамышеву называли "вундеркиндом" в фигурном катании, так как уже в 12 лет она исполняла сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад "тройной лутц – тройной тулуп", а также владела всем арсеналом тройных прыжков.

Напомним, впервые "стриптиз" на показательных выступлениях Елизавета Туктамышева исполнила на канадском этапе Гран-при.

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