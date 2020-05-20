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Российская медсестра пришла бороться с коронавирусом в одних бикини: фото

Девушка утверждает, что в защитном костюме работать очень жарко

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:08

Медсестра инфекционного госпиталя в Туле (РФ) нарушила требования к медицинской одежде и надела в больнице прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. Девушка объяснила это тем, что "в защитном костюме работать очень жарко". По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать. Об этом сообщает портал "Тульские новости".

Медсестра пришла на работу в бикини
Медсестра пришла на работу в бикини
Фото: Newstula

В региональном Минздраве заявили, что в отношении сотрудницы применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу. Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

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Находящиеся в палате пациенты не имели ничего против внешнего вида медсестры, отмечают журналисты местного издания.

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Напомним, медсестра из Китая, которая не знала английского языка, написала пациенту-иностранцу записку в картинках, чтобы объяснить ему порядок лечения. Снимок опубликовал на своей странице в Reddit пользователь под ником WaspDog. Кроме этого, мы опубликовали фото "самой красивой" медсестры.

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