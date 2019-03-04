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Российская ведущая пришла на эфир "с отрезанной головой"

Елена Малышева таким образом объяснила зрителям болезнь Альцгеймера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Елена Малышева
Елена Малышева
Фото: Pressfrom

Одиозная российская телеведущая Елена Малышева, которая недавно оскандалилась из-за странного костюма в эфире программы "Жить здорово", опять вызвала ажиотаж в сети. Женщина вместе с гостями шоу принесла в студию свою "отрезанную голову". Таким образом Малышева попыталась объяснить зрителям эффект, который оказывает на человека болезнь Альцгеймера.

Елена Малышева и гости ее программы
Елена Малышева и гости ее программы
Фото: Pressfrom

"Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?" — говорит в студии Елена Малышева.

Ведущая не исключила, что болезнь Альцгеймера не обойдет и ее. "Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее", — сказала ведущая.

Напомним, в российском "Поле чудес" зрители набросились на бесплатную еду. Кроме этого, мы писали, что российский ведущий выругался матом в эфире "Первого канала".

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Источник: Сегодня
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