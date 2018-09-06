Российский майор жестко опозорился из-за "фекальной войны"

Мужчина также оставил на двери записку с объяснениями

Военный придумал для обидчиков странную месть. Фото: depositphotos

Человек в военной форме объявил "грязную" войну екатеринбургской ИТ-компании. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в конце августа "майор" вошел в один из местных бизнес-центров, подошел к закрытой двери фирмы и стал размазывать по ней экскременты. Также мужчина оставил на двери и более прозрачное послание — записку.

В ней было сказано, что ранее за этой дверью сидели сотрудники другой компании и обманывали людей. Других объяснений своего поступка "майор" не привел.

После инцидента работники ИТ-компании установили видеокамеру напротив двери. Некоторое время спустя она запечатлела того самого "военного", который повторил те же действия. Об этом сообщает Рамблер.

Напомним, женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок . 45-летнюю Дженис Смитт из США поймали "на горячем" во время того, как она ловила в парке диких белок.

Также мы писали, что девушка жестко отомстила парню-изменнику. Инцидент произошел в городе Аделаида, штат Южная Австралия. Женщина написала баллончиком на дорогом автомобиле своего бывшего молодого человека слова "изменник", "шлюха" и "бабник".