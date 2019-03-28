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Российский мэр принял присягу под музыку из "Звездных войн": видео

Мелодию выбрала руководитель управления культуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Мэр принял присягу под музыку из «Звездных войн» Фото: pixabay
Мэр принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Фото: pixabay

Новый мэр российского города Белгород Юрий Галдун, избранный на эту должность депутатами горсовета 26 марта, вышел принимать присягу под музыку из "Звездных войн". Ни сам Галдун, ни другие присутствующие в зале выбору саундтрека, судя по видеотрансляции, не удивились.
 

Издание Baza сообщает, что музыкальное сопровождение для присяги выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова.

"Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла", — цитирует Грекову телеграм-канал. В свою очередь в мэрии Белгорода заявили, что музыку из "Звездных войн" на церемонии присяги включили из-за ошибки звукооператора. Планировалось, что прозвучит фрагмент "Церемониального марша" Давида Тухманова.

Напомним, заседание Киеврады не обошлось без курьезов: экс-мэр рассмешил депутатов. Кроме этого, мы писали, что у украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания.

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