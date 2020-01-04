Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

"Сегодня" рассказывают о главных обычаях и традициях Рождества 2020

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57
7 января православные христиане отмечают Рождество 2020 Фото: instagram.com/demchena
7 января православные христиане отмечают Рождество 2020
Фото: instagram.com/demchena

Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа.

Читайте также:
Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

"Сегодня" рассказывают о главных обычаях и традициях Рождества 2020, а также о главных запретах в день праздника 7 января.

Рождество Христово 2020: главные традиции

Накануне Рождества 2020 нужно украсить дом иконами, скатертями, ладанками и елями (символизируют евангельское дерево). Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая. Также на Рождество зажигаются свечи. Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".

Смотрите видео, как празднуют Рождество в Европе:

Самый приятный момент всего праздника для большинства – дарение подарков. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы.

На Рождество принято дарить подарки
На Рождество принято дарить подарки
Фото: instagram.com/laurine_mn

На Сочельник, вечером 6 января, нужно приготовить постный ужин.

Читайте также:
Что можно приготовить на Рождество: рецепты праздничных блюд

Традиционные блюда на Сочельник 2020

  • кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи;
  • узвар – компот из сухофруктов;
  • постный борщ;
  • блины и пироги;
  • вареники с капустой;
  • голубцы с рисом;
  • рыбные блюда.

Накануне Рождества нужно украсить дом
Накануне Рождества нужно украсить дом
Фото: instagram.com/laurine_mn

Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутью и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги. Ранее "Сегодня" опубликовали короткие и простых колядки для детей на Рождество 2020.

INSTAGRAM

Одна из самых популярных в Украине колядок эта:

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.
А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога.
Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.

Читайте также:
Куда пойти на Рождество с детьми в Киеве: лучшие мероприятия

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января

  • Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.
  • Запрещено ходить на охоту или рыбалку.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
  • На Рождество нельзя надевать старую одежду.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
  • Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.
  • Во многих источниках можно встретить информацию, что в Рождество гадания наиболее точны, и многие действительно их устраивают. Однако это языческая традиция, которая не является традиционным рождественским или святочным обрядом.

Ранее "Сегодня" советовали вам лучшие рождественские фильмы для всей семьи. Также мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Пиккардийская Терция" выпустила уникальную колядку "На Святой Вечер" Выходные на Рождество 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники Рецепт холодца из свинины на Рождество Церковные праздники и посты в январе 2020 по дням
видео Рождество праздники обычаи традиции
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Названы самые высокомерные знаки Зодиака
Названы самые высокомерные знаки Зодиака
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

Вчера, 15:00Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 09:04Техно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

2 январяТехно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

2 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

1 январяТехно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

1 январяEvents

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

1 январяEvents

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

1 январяFood

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

Новости партнеров

Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Назван самый безопасный алкогольный напиток
Назван самый безопасный алкогольный напиток
Юра Шатунов впервые показал свою семью
Юра Шатунов впервые показал свою семью
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Сок, который моментально и мощно стимулирует работу мозга
Сок, который моментально и мощно стимулирует работу мозга