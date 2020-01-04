Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января
"Сегодня" рассказывают о главных обычаях и традициях Рождества 2020
Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа.
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"Сегодня" рассказывают о главных обычаях и традициях Рождества 2020, а также о главных запретах в день праздника 7 января.
Накануне Рождества 2020 нужно украсить дом иконами, скатертями, ладанками и елями (символизируют евангельское дерево). Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая. Также на Рождество зажигаются свечи. Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".
Смотрите видео, как празднуют Рождество в Европе:
Самый приятный момент всего праздника для большинства – дарение подарков. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы.
На Сочельник, вечером 6 января, нужно приготовить постный ужин.
Традиционные блюда на Сочельник 2020
- кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи;
- узвар – компот из сухофруктов;
- постный борщ;
- блины и пироги;
- вареники с капустой;
- голубцы с рисом;
- рыбные блюда.
Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутью и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги. Ранее "Сегодня" опубликовали короткие и простых колядки для детей на Рождество 2020.
Одна из самых популярных в Украине колядок эта:
Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.
А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога.
Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.
- Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.
- Запрещено ходить на охоту или рыбалку.
- Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
- На Рождество нельзя надевать старую одежду.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
- Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.
- Во многих источниках можно встретить информацию, что в Рождество гадания наиболее точны, и многие действительно их устраивают. Однако это языческая традиция, которая не является традиционным рождественским или святочным обрядом.
Ранее "Сегодня" советовали вам лучшие рождественские фильмы для всей семьи. Также мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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