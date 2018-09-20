Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и суеверия в этот день

Есть несколько важных советов для женщин

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября. Фото: depositphotos

21 сентября в Украине православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы-2018. В народе праздник также называют второй Пречистой.

Сайт Сегодня.Lifestyle о приметах и обычаях праздника Рождество Пресвятой Богородицы-2018.

Рождество Пресвятой Богородицы-2018: народные приметы на погоду

Какая погода на вторую Пречистую – такой будет и вся осень.

Если с утра на Рождество Богородицы небо ясное и чистое, то вскоре установится сухая, но холодная погода.

Затяжной утренний туман на Рождество Пресвятой Богородицы обещает быстрые дожди. Но если он быстро рассеялся, то и погода будет переменчивой.

Дождь в этот день продлится еще 40 дней, а зима обещает быть ранней и холодной.

Если в день Рождества Богородицы тепло и ярко светит солнце, то зимой будут частые оттепели.

Если по сей день дерева сбросили большую часть листьев, то зима будет холодной и суровой.

Рождество Пресвятой Богородицы-2018: суеверия и приметы

Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном – и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка.

Существовала также особая примета на замужество – если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году. Чтобы быть здоровым, в этот день также сжигали старую одежду и обувь.

Хорошей приметой на Рождество Пресвятой Богородицы испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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