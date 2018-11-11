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Рыбак нашел в океане странное существо: появилось фото

Мужчина забрал рептилию домой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Черепаха. Фото: pixabay
Черепаха. Фото: pixabay

Кубинский рыбак Освальдо Лопес Ромеро из города Пинар-дель-Рио отправился накопать червей для рыбалки, но выкопал двухголовую черепаху, сообщает Granma.

Мужчина со своим сыном решил порыбачить и накапать для этого приманки. Но во время поиска червей наткнулся на кладку черепахи. Там рыбаки увидели сиамских близнецов, которые срослись панцирями и как раз пытались выбраться из яйца.

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На Кубе нашли живую двухголовую черепаху
Фото: Ronald Suarez Rivas

Мужчина забрал рептилию домой, но сомневался, что она выживет. Но существо благополучно вылупилось и начало есть. У черепах сросшийся сбоку панцирь, две головы, четыре передние и две задние лапы и два хвоста.

О находке быстро узнали другие рыбаки и Ромеро начали поступать предложения продать черепаху. В природе такие гибриды практически не встречаются потому, что им тяжело добывать пищу и передвигаться. Но семья отказывается продавать черепах, отвечая, что для них они бесценны.

Недавно австралиец Дин Кропп (Dean Cropp) спас от гибели морскую черепаху во время катания на паддлборде (доске для серфинга с веслом) в заливе Мэнли-Бич в Сиднее. Животное покрывал толстый слой ракушек и водорослей.

Ранее также сообщалось, что свирепая черепаха до крови укусила мужчину.

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