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Рыбак поймал огромного веслоноса весом в 71 кг: фото

Улов мужчины мог превысить мировой рекорд на 4,5 килограмма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17

Джастин Хэмлин из американского штата Оклахома во время туристической рыбалки на озере Кистон поймал огромного 71-килограммового веслоноса. Улов мужчины мог превысить мировой рекорд на 4,5 килограмма, а рекорд штата – на 11,3 килограмма. Об этом сообщает газета The Oklahoman.

Однако власти штата разрешают рыболовам в день забрать только одного веслоноса. Годовой лимит составляет две рыбы в одни руки. Каждый улов должен быть зафиксирован в онлайн-базе. После того как рыбак поймал веслоноса, рыбалку необходимо прекратить.

Джастин Хэмлин выловил огромного веслоноса
Фото: tulsaworld
Джастин Хэмлин выловил огромного веслоноса
Фото: tulsaworld
Джастин Хэмлин выловил огромного веслоноса
Фото: tulsaworld
Джастин Хэмлин выловил огромного веслоноса
Фото: tulsaworld
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"Хэмлин был так счастлив, что поймал огромную рыбину. К тому же мы сделали фотографии, так что у нас есть доказательства. Кажется, просто поймать настолько большую рыбу – это все, что ему было нужно", – отметил друг мужчины – Иеремий Меффорд.

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Веслонос – вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США.

Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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