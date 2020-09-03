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Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

Сегодня, 15:04

Огромная 77-сантиметровая рыба весит больше пяти килограммов

Рыбак по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра. Он весит 5,4 килограмма. Об этом сообщается на странице в Facebook Capital District Sportsman.

Брокетт утверждает, что он с приятелем два вечера подряд ловил сомов, тратя на это по три-четыре часа в сутки. "Я в детстве очень часто ловил полосатого окуня в Коннектикуте. Когда мне удается подцепить крупную рыбу, она от меня не уйдет", – рассказывает он.

Крис Брокетт показывает свой улов
Фото: facebook.com/chris.brockett.12

По словам экспертов, видовая принадлежность рыбы вызывает некоторые сомнения – она похожа на помесь белого сома с канальным сомиком.

Между прочим, прежний рекорд по ловле белых сомов держался с 1998 года, когда Джо Силикато поймал в Нью-Кротонском водохранилище сома весом 4,76 килограмма.

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Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" писали об Эде Фалконере из австралийского штата Квинсленд, который рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра. Мужчина планирует отдать рыбу ученым для исследования.

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

Кроме этого, мы рассказывали, как на затопленном Калиновском рынке в Черновцах мужчина голыми руками поймал огромную рыбу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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