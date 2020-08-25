Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рыбак прыгнул на спину самой большой акулы в мире и выжил: невероятное видео

Сегодня, 10:15

Отважный мужчина из Саудовской Аравии прокатался верхом на рыбе

Житель города Янбу (Саудовская Аравия) по имени Заки Аль-Сабахи прокатился на спине самой большой акулы в мире. На видео отважного мужчину сняли его друзья – Бадер Аль-Кабиди и Яссер Аль-Рифаи. Об этом пишет развлекательный портал Unilad.

На кадрах показано лодку с рыбаками, вокруг которой плавает несколько китовых акул – это крупнейший вид акул, которые весят около 20 тонн и достигают длины в 12 метров. Они питаются планктоном и не опасны для людей.

Когда одна из акул приближается к лодке, Аль-Сабахи прыгает ей на спину, наклоняется вперед и хватает за плавник, чтобы сохранить равновесие. За кадром слышно, как Аль-Кабиди и Аль-Рифаи подбадривают Аль-Сабахи, когда он оказался на рыбе. "Осторожно, она может проглотить тебя", – добавил один из них.

Видео: twitter.com/alalwaniabdulla

К слову, по данным WWF, китовые акулы находятся под угрозой исчезновения из-за спроса на их мясо, плавники и жир.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине из американского штата Делавэр, который голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полицейский выхватил ребенка из-под носа акулы: невероятное видео Орел с акулой в когтях пролетел над пляжем: невероятное видео Рыбакам удалось поймать тигровую акулу весом 382 килограмма: видео Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео
видео рыбаки акула Саудовская Аравия
Реклама

Новости партнеров

Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна

Популярные статьи

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Вчера, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Вчера, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

23 августаEvents

День флага: дата, история и традиции

23 августаПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

22 августаFood

Как приготовить домашнее вино из винограда

22 августаFood

Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

22 августаШоу-бизнес

Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова денежную компенсацию

Новости партнеров

Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
"Бумбокс" и "Океан Эльзы" не разрешали использовать их песни
"Бумбокс" и "Океан Эльзы" не разрешали использовать их песни
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель Олена Омович показала свої принади
Модель Олена Омович показала свої принади
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
67-летняя топ-модель объявила о своей помолвке
67-летняя топ-модель объявила о своей помолвке

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять