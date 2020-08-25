Рыбак прыгнул на спину самой большой акулы в мире и выжил: невероятное видео

Отважный мужчина из Саудовской Аравии прокатался верхом на рыбе

Житель города Янбу (Саудовская Аравия) по имени Заки Аль-Сабахи прокатился на спине самой большой акулы в мире. На видео отважного мужчину сняли его друзья – Бадер Аль-Кабиди и Яссер Аль-Рифаи. Об этом пишет развлекательный портал Unilad.

На кадрах показано лодку с рыбаками, вокруг которой плавает несколько китовых акул – это крупнейший вид акул, которые весят около 20 тонн и достигают длины в 12 метров. Они питаются планктоном и не опасны для людей.

Когда одна из акул приближается к лодке, Аль-Сабахи прыгает ей на спину, наклоняется вперед и хватает за плавник, чтобы сохранить равновесие. За кадром слышно, как Аль-Кабиди и Аль-Рифаи подбадривают Аль-Сабахи, когда он оказался на рыбе. "Осторожно, она может проглотить тебя", – добавил один из них.

Видео: twitter.com/alalwaniabdulla

К слову, по данным WWF, китовые акулы находятся под угрозой исчезновения из-за спроса на их мясо, плавники и жир.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине из американского штата Делавэр, который голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

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