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Рыбак выловил 2645 рыб за 24 часа и побил мировой рекорд

Сегодня, 09:45

Мужчина побил свой прошлогодний рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса

2645 рыб за 24 часа поймал профессиональный рыбак Джефф Колодзинский из американского штата Иллинойс. Американец приступил к рыбалке на скорость в среду, 9 сентября, в 9 утра по местному времени, а завершил ровно через сутки. Таким образом мужчина неофициально установил новый мировой рекорд Гиннесса. Об этом сообщается на странице Marathon Man Fishing в Facebook.

Джефф снял свою рыбалку на камеру, чтобы передать видео в качестве доказательства представителям книги рекордов и получить официальное признание. С помощью необычной рыбалки он планирует собрать 20 тысяч долларов для благотворительного фонда Fishing For Life (Рыбалка для жизни), указано в эфире WMBD News.

Любопытно, что мужчина побил свой прошлогодний рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса – 2172 рыбы за сутки.

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшем притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

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Кроме этого, мы писали, как мужчина выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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США рыбаки рыба книга рекордов
Источник: Сегодня
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