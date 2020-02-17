Рыболовы нашли загадочное безглазое существо с острыми зубами: фото

Очевидцы приняли его за мертвого дельфина, пока не рассмотрели существо поближе

Существо загадочного происхождения нашли в Мексике Фото: Depositphotos

Неопознанное морское существо с острыми зубами обнаружили на берегу мексиканского полуострова Пунта Мита, штат Найарит. Поскольку у подводного обитателя не было глаз, местные жители решили, что его выбросило из глубин океана. Об этом сообщает издание Tribuna de la Bahía.

Загадочное существо с носом дельфина и вытянутым туловищем нашла компания местных жителей во время прогулки по побережью. Очевидцы приняли его за мертвого дельфина, пока не рассмотрели поближе.

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Рыболовы упомянули, что в водах мексиканского города Пуэрто-Вальярта, штат Халиско, есть впадина глубиной в несколько километров. По их версии, именно она и могла стать местом обитания неопознанного животного.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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