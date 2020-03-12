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"С человеческим лицом": поросенок-мутант напугал фермера, видео

Новорожденный еще жив, но неизвестно, что будет с ним дальше

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:07

Необычный поросенок с "человеческим лицом" родился на одной из ферм в муниципалитете Торрес (Венесуэла). Мутант появился на свет в помете вместе с нормальными поросятами. Об этом сообщает таблоид Daily Star (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

На обнародованной в Сети видеозаписи показано, как мужчина, чье имя неизвестно, держит животное в одеяле, а затем поднимает к камере. Женщина на заднем плане говорит: "Он родился более трех часов назад. У него еще есть волосы!".

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Новорожденный еще жив, но неизвестно, что будет с ним дальше. Фермеры признались, что понятия не имеют, почему произошла мутация. Они опасаются, что деформация может привести к затруднению дыхания животного. Также неизвестно, сможет ли оно выжить с такими генетическими изменениями.

Смотрите видео: женщина поймала жуткую змею-мутанта

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Мутация – стойкое изменение генома. Термин предложен Гуго де Фризом в 1901 году. Процесс возникновения мутаций получил название мутагенеза.

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Напомним, в китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Кроме этого, на видео показали аномального трехглазого поросенка.

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