С Днем Независимости Украины-2018: поздравления в прозе своими словами

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткие, но самые красивые поздравления

24 августа – День Независимости Украины. Фото: depositphotos

24 августа, в пятницу, мы отмечаем День независимости Украины-2018. Этот праздник установленный в 1992 году в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие и считают датой образования украинского государства в современном виде. Как правило, 24 августа организовывают различные концерты с приездом звезд, выставки и мероприятия, которые обычно сопровождаются гуляниями.

24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 1/7

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткие, но самые красивые поздравления с Днем Независимости Украины в прозе своими словами, а также подобрал интересные открытки и картинки с праздником 24 августа.

Поздравления с Днем Независимости Украаины-2018: проза и картинки

По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.

24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 1/5

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С Днем Независимости Украины! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!



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Сегодня, в День Независимости Украины, мы приветствуем всех вас, кто своими действиями прилагается к нашему общему делу – развитию нового европейского государства Украина. Сегодня наша задача, задача всех граждан Украины – сделать все, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, приложить максимум наших усилий и силы, чтобы приблизить время расцвета Украины.

День Независимости Украины: красивые тексты и картинки

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Сегодня, в день очередной годовщины независимости Украины, желаем вам взаимопонимания, согласия и успехов в делах на благо нашей Родины. Пускай каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочными кирпичиками в строительстве крепкой Державы, которой смогут гордиться наши дети.

24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 24 августа – День Независимости Украины. Фото: из открытых источников 1/7

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День независимости каждый определяет для себя сам. Желаю не зависеть от финансов, от дурных привычек и от всех окружающих невзгод!

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Да здравствует День независимости Украины! Счастья огромного, непрерывного, круглосуточного, всесезонного и круглогодичного!

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С Днем Независимости Украины! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!

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Поздравляю! Сегодня – 24 августа — День независимости Украины!

Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Так пусть же таким поводом станет День независимости Украины!

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Поздравления с Днем Независимости Украины на украинском языке

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Наша славна Україна,

Наше щастя і наш рай,

Чи на світі є країна

Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.

На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити й помремо.

Прикольное поздравления с Днем Независимости Украины

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

Напомним, ранее мы предлагали вашему вниманию набор интересных поздравлений с Днем Независимости Украины 2018 в стихах. открытках, а также красочных картинках.