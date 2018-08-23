С Днем Независимости Украины-2018: поздравления в прозе своими словами
Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткие, но самые красивые поздравления
24 августа, в пятницу, мы отмечаем День независимости Украины-2018. Этот праздник установленный в 1992 году в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие и считают датой образования украинского государства в современном виде. Как правило, 24 августа организовывают различные концерты с приездом звезд, выставки и мероприятия, которые обычно сопровождаются гуляниями.
Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас короткие, но самые красивые поздравления с Днем Независимости Украины в прозе своими словами, а также подобрал интересные открытки и картинки с праздником 24 августа.
Поздравления с Днем Независимости Украаины-2018: проза и картинки
По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.
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С Днем Независимости Украины! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!
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Сегодня, в День Независимости Украины, мы приветствуем всех вас, кто своими действиями прилагается к нашему общему делу – развитию нового европейского государства Украина. Сегодня наша задача, задача всех граждан Украины – сделать все, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, приложить максимум наших усилий и силы, чтобы приблизить время расцвета Украины.
День Независимости Украины: красивые тексты и картинки
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Сегодня, в день очередной годовщины независимости Украины, желаем вам взаимопонимания, согласия и успехов в делах на благо нашей Родины. Пускай каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочными кирпичиками в строительстве крепкой Державы, которой смогут гордиться наши дети.
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День независимости каждый определяет для себя сам. Желаю не зависеть от финансов, от дурных привычек и от всех окружающих невзгод!
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Да здравствует День независимости Украины! Счастья огромного, непрерывного, круглосуточного, всесезонного и круглогодичного!
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С Днем Независимости Украины! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!
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Поздравляю! Сегодня – 24 августа — День независимости Украины!
Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Так пусть же таким поводом станет День независимости Украины!
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Поздравления с Днем Независимости Украины на украинском языке
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Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
Прикольное поздравления с Днем Независимости Украины
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
Напомним, ранее мы предлагали вашему вниманию набор интересных поздравлений с Днем Независимости Украины 2018 в стихах. открытках, а также красочных картинках.