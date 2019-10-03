Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

День учителя отмечают в первое воскресенье октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
День учителя 2019 отмечаем 6 октября
День учителя 2019 отмечаем 6 октября
Фото: Depositphotos

6 октября украинцы отмечают светлый праздник День учителя 2019. "Сегодня" собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем учителя в 2019 году в прозе, открытках, картинках, стихах.

История Дня учителя на территории нынешней Украины берет начало из СССР. Он был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. С момента отделения Украины, как независимого государства, было принято отмечать День учителя в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник выпадает на 6 октября.

Читайте также:
Сценарий на День учителя 2019: как организовать праздник

Поздравления с Днем учителя в прозе

Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!

***
Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!

Читайте также:
Букет на День учителя: как выбрать небанальный и оригинальный

***
Дорогие работники педагогической нивы, легкой поступью, с букетом осенних цветов и ласковыми солнечными лучами пришел в школы и в ваши дома профессиональный праздник – день учителя! Примите самые искренние поздравления от тех, кто давно покинул школьный порог и от сегодняшних учеников, идущих к вершине знаний. Пусть ваша душевная красота и благородство станут надежным фундаментом счастливой жизни!

***
Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.

Поздравления с Днем учителя 2019 в стихах

Учитель праздник отмечает,
Праздничный стол уже накрыт,
Каждый сегодня вспоминает,
Тех, кто мудрости учил, учил жить.
Вас, учитель дорогой, поздравляю,
Благодарю за добрые слова,
Вам крепкого здоровья я желаю,
Пусть будет легкою ваша стезя.

***
С праздником, Днем учителя!
Расцвела букетами осень!
Все, что вы в нас сумели посеять
В душах своих мы носим!
Большое спасибо за знания,
Мудрость Вашу, терпение.
Пусть Вам сопутствует радость,
Здоровье, любовь и везение!

***
Любой подросший ученик
Вам эту фразу повторит:
Нет человека лучше педагога,
И места лучше школьного порога.
Быть молодыми вам желаем много лет,
Не знать болезней, горестей и бед!
И в знак признанья за терпенье,
Примите наше уваженье!

***
Хлеб учительский нелегкий,
Впору в ноги поклониться…
Сказать спасибо я хочу Вам,
Я ведь Ваша ученица.
Пусть радости побольше будет
Не только в День учителей!
Чтоб были вы всегда довольны
И счастливы в судьбе своей!

Читайте также:
Что подарить на День учителя в 2019 году

***
то нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель -
Удивительный народ.
С вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!

Напомним, в Украине около 440 тысяч учителей. Среди них 85% женщин и 15% мужчин. Заработок украинского педагога зависит от стажа и надбавок. Новости "Сегодня" узнали, как выглядит среднестатистический украинский учитель. Ранее мы также раскрывали интересные идеи, что можно подарить учителю в праздник.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сценарий на День учителя 2019: как организовать праздник Что подарить на День учителя в 2019 году Красивые поздравления с Днем учителя от учеников в прозе и стихах Букет на День учителя: как выбрать небанальный и оригинальный
видео праздник стихи поздравления день учителя
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка, спортивной форме которой позавидуют даже профи
Велосипедистка, спортивной форме которой позавидуют даже профи
Как замаскировать морщины и темные круги под глазами?
Как замаскировать морщины и темные круги под глазами?
Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram
Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram
История любви Екатерины Кухар закончилась порванными штанами
История любви Екатерины Кухар закончилась порванными штанами

Популярные статьи

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

Вчера, 15:45Шоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Вчера, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

1 октябряFun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

1 октябряШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

1 октябряFun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Новости партнеров

Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Девушка Сикана. У чемпиона мира огненный вкус
Девушка Сикана. У чемпиона мира огненный вкус
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Ученые: слишком много спать вредно для здоровья
Ученые: слишком много спать вредно для здоровья
Куриная печень, запеченная под сыром
Куриная печень, запеченная под сыром
5 продуктов, помогающих велосипедисту уничтожать диабет
5 продуктов, помогающих велосипедисту уничтожать диабет
Можно ли ребенку хлеб: какой, с какого возраста, сколько
Можно ли ребенку хлеб: какой, с какого возраста, сколько