День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки
День учителя отмечают в первое воскресенье октября
6 октября украинцы отмечают светлый праздник День учителя 2019. "Сегодня" собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем учителя в 2019 году в прозе, открытках, картинках, стихах.
История Дня учителя на территории нынешней Украины берет начало из СССР. Он был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. С момента отделения Украины, как независимого государства, было принято отмечать День учителя в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник выпадает на 6 октября.
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Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!
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Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!
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Дорогие работники педагогической нивы, легкой поступью, с букетом осенних цветов и ласковыми солнечными лучами пришел в школы и в ваши дома профессиональный праздник – день учителя! Примите самые искренние поздравления от тех, кто давно покинул школьный порог и от сегодняшних учеников, идущих к вершине знаний. Пусть ваша душевная красота и благородство станут надежным фундаментом счастливой жизни!
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Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.
Поздравления с Днем учителя 2019 в стихах
Учитель праздник отмечает,
Праздничный стол уже накрыт,
Каждый сегодня вспоминает,
Тех, кто мудрости учил, учил жить.
Вас, учитель дорогой, поздравляю,
Благодарю за добрые слова,
Вам крепкого здоровья я желаю,
Пусть будет легкою ваша стезя.
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С праздником, Днем учителя!
Расцвела букетами осень!
Все, что вы в нас сумели посеять
В душах своих мы носим!
Большое спасибо за знания,
Мудрость Вашу, терпение.
Пусть Вам сопутствует радость,
Здоровье, любовь и везение!
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Любой подросший ученик
Вам эту фразу повторит:
Нет человека лучше педагога,
И места лучше школьного порога.
Быть молодыми вам желаем много лет,
Не знать болезней, горестей и бед!
И в знак признанья за терпенье,
Примите наше уваженье!
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Хлеб учительский нелегкий,
Впору в ноги поклониться…
Сказать спасибо я хочу Вам,
Я ведь Ваша ученица.
Пусть радости побольше будет
Не только в День учителей!
Чтоб были вы всегда довольны
И счастливы в судьбе своей!
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то нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель -
Удивительный народ.
С вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!
Напомним, в Украине около 440 тысяч учителей. Среди них 85% женщин и 15% мужчин. Заработок украинского педагога зависит от стажа и надбавок. Новости "Сегодня" узнали, как выглядит среднестатистический украинский учитель. Ранее мы также раскрывали интересные идеи, что можно подарить учителю в праздник.
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