День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

День учителя отмечают в первое воскресенье октября

День учителя 2019 отмечаем 6 октября Фото: Depositphotos

6 октября украинцы отмечают светлый праздник День учителя 2019. "Сегодня" собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем учителя в 2019 году в прозе, открытках, картинках, стихах.

История Дня учителя на территории нынешней Украины берет начало из СССР. Он был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. С момента отделения Украины, как независимого государства, было принято отмечать День учителя в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник выпадает на 6 октября.

Поздравления с Днем учителя в прозе

Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!

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Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!

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Дорогие работники педагогической нивы, легкой поступью, с букетом осенних цветов и ласковыми солнечными лучами пришел в школы и в ваши дома профессиональный праздник – день учителя! Примите самые искренние поздравления от тех, кто давно покинул школьный порог и от сегодняшних учеников, идущих к вершине знаний. Пусть ваша душевная красота и благородство станут надежным фундаментом счастливой жизни!

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Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, которая каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам старательных детей. Желаем вам в день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.

Поздравления с Днем учителя 2019 в стихах

Учитель праздник отмечает,

Праздничный стол уже накрыт,

Каждый сегодня вспоминает,

Тех, кто мудрости учил, учил жить.

Вас, учитель дорогой, поздравляю,

Благодарю за добрые слова,

Вам крепкого здоровья я желаю,

Пусть будет легкою ваша стезя.

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С праздником, Днем учителя!

Расцвела букетами осень!

Все, что вы в нас сумели посеять

В душах своих мы носим!

Большое спасибо за знания,

Мудрость Вашу, терпение.

Пусть Вам сопутствует радость,

Здоровье, любовь и везение!

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Любой подросший ученик

Вам эту фразу повторит:

Нет человека лучше педагога,

И места лучше школьного порога.

Быть молодыми вам желаем много лет,

Не знать болезней, горестей и бед!

И в знак признанья за терпенье,

Примите наше уваженье!

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Хлеб учительский нелегкий,

Впору в ноги поклониться…

Сказать спасибо я хочу Вам,

Я ведь Ваша ученица.

Пусть радости побольше будет

Не только в День учителей!

Чтоб были вы всегда довольны

И счастливы в судьбе своей!

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то нас учит?

Кто нас мучит?

Кто нам знания дает?

Это школьный наш учитель -

Удивительный народ.

С вами ясно и светло,

На душе всегда тепло.

И простите, если в срок

Был не выучен урок.

От души мы поздравляем

Наших всех учителей

И здоровья всем желаем

От проказников детей!

Напомним, в Украине около 440 тысяч учителей. Среди них 85% женщин и 15% мужчин. Заработок украинского педагога зависит от стажа и надбавок. Новости "Сегодня" узнали, как выглядит среднестатистический украинский учитель. Ранее мы также раскрывали интересные идеи, что можно подарить учителю в праздник.

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