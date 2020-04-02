С ним уже прощались: победивший коронавирус многодетный отец довел медиков до слез

Медики заботились о мужчине и днем, и ночью, успевая писать ему трогательные послания

38-летний отец троих детей по имени Ник Браун стал одним из первых жителей американского штата Огайо, кто инфицировался COVID-19. Мужчина попал в больницу и находился в критическом состоянии, однако врачи помогли ему встать на ноги. Медики заботились о нем и днем, и ночью, успевая писать пациенту трогательные послания на поверхности стеклянного изолированного бокса. По словам Ника Брауна, это очень сильно помогло ему поверить в себя и найти силы, чтобы выкарабкаться.

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Браун рассказывает, что он вместе со своей семьей живет в сельской местности. Американец даже подумать не мог, что может подхватить новый вирус. Сначала его госпитализировали в местную клинику, а затем, когда состояние мужчины ухудшилось, перевели в отделение интенсивной терапии клиники Кливленда. В какой-то момент даже врачи потеряли веру в то, что их пациент сможет побороть опасную болезнь: они позвонили жене Ника и попросили ее приехать, чтобы попрощаться с любимым, пишет портал Bored Panda.

Ник Браун и его семья Фото: facebook.com/brownnic

Однако даже в это тяжелое время сотрудники клиники продолжали оставлять Нику свои послания. "Мы отвезем тебя домой", – гласит одно из них.

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Тяжелобольной Браун, подключенный к аппарату ИВЛ, неожиданно пошел на поправку и победил коронавирус. Перед выпиской Ник оставил для персонала клиники свою записку – на том же стекле бокса.

"Это самое впечатляющее окно в моей жизни! Я видел, как вы усердно работаете и стараетесь, чтобы вылечить меня и других. У меня, вероятно, никогда не будет возможности ответить вам тем же, проявить такую же заботу и поддержку, но я хочу, чтобы вы знали, по-моему, это вы – настоящие рок-звезды", – написал Ник Браун. Его послание заставило некоторых врачей заплакать.

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Эта история быстро распространилась в социальных сетях. Многие пользователи впечатлены поступком мужчины и подвигом медиков.

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