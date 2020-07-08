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Самая большая грудь в Украине: женщина с натуральным 13-м размером идет на рекорд

Сегодня, 11:43

Мила Кузнецова должна пройти медицинское обследование, чтобы получить титул

Регистрация рекорда "Самая большая женская натуральная грудь" состоится в Киеве уже в этот четверг, 9-го июля. Претендует на особый статус женщина по имени Мила Кузнецова с 13-м размером бюста, которая совсем скоро собирается дебютировать в смешанных единоборствах MMA. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"В предыдущие годы зарегистрировано три рекорда украинских красавиц в этой номинации. Сейчас представительница модельного бизнеса Мила Кузнецова, которая имеет 13-й размер груди, решила перехватить пальму первенства. Ей придется пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить натуральность бюста", – написала Лана Ветрова.

Отмечается, что во время мероприятия, возможно, зафиксируют еще один интересный рекорд, о котором сообщат позже.

Публикация от MILA KUZNETSOVA, blogger, XL (@zvezdagramma)

Публикация от MILA KUZNETSOVA, blogger, XL (@zvezdagramma)

Напомним, ранее Мила Кузнецова участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019. В 2015-м она не смогла получить титул "Самая большая женская грудь в Украине". Тогда ее опередила Надежда Щербань, обхват груди которой составляет 121 см.

Смотрите видео: назван размер груди, которым больше всего довольны женщины

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Источник: Сегодня
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