Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самолет "утонул в асфальте" во время посадки в шторм

Бизнес-джет приземляется в аэропорту при сильном ветре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Посадка самолета в шторм
Посадка самолета в шторм
Фото: Pixabay

Экстремальная посадка самолета Cessna 680 во время шторма в Германии попала на видео. Ролик опубликован изданием Daily Mail.

На кадрах бизнес-джет приземляется в аэропорту Дюссельдорфа при сильном ветре, скорость которого достигала 120 километров в час. Сперва он раскачивается из стороны в сторону, а затем подлетает к взлетно-посадочной полосе. Пилот пытается скорректировать угол наклона, однако самолет кренится еще сильнее.

Когда самолет наконец приземляется, одно крыло снова наклоняется влево, — и из-за миража создается ощущение, что Cessna "тонет" в асфальте.

"Удивительно то, что из-за ветра одно крыло поднялось настолько сильно, что другое — почти коснулось взлетно-посадочной полосы. Никогда прежде я не встречал ничего подобного", — поделился автор видео.

Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В США проверяют обновленное программное обеспечения для Boeing 737 Max Спасатели потушили пожар в самолете в тегеранском аэропорту Пассажиры подрались в самолете из-за ног девушки Пассажиры самолета устроили драку на борту из-за голых женских ног
видео самолет посадка невероятное
Реклама

Новости партнеров

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 18:30Food

Как приготовить рис для суши и роллов

Вчера, 12:49Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Вчера, 11:16Wellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

Вчера, 11:15Fun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

Вчера, 09:02Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

19 мартаАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

19 мартаШоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

19 мартаWellness

Магнитные бури в апреле 2019: прогноз на месяц

19 мартаFun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

19 мартаFun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

19 мартаFun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

18 мартаWellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

18 мартаСтиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

18 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Новости партнеров

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»
Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО