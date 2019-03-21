Самолет "утонул в асфальте" во время посадки в шторм

Бизнес-джет приземляется в аэропорту при сильном ветре

Посадка самолета в шторм Фото: Pixabay

Экстремальная посадка самолета Cessna 680 во время шторма в Германии попала на видео. Ролик опубликован изданием Daily Mail.

На кадрах бизнес-джет приземляется в аэропорту Дюссельдорфа при сильном ветре, скорость которого достигала 120 километров в час. Сперва он раскачивается из стороны в сторону, а затем подлетает к взлетно-посадочной полосе. Пилот пытается скорректировать угол наклона, однако самолет кренится еще сильнее.

Когда самолет наконец приземляется, одно крыло снова наклоняется влево, — и из-за миража создается ощущение, что Cessna "тонет" в асфальте.

"Удивительно то, что из-за ветра одно крыло поднялось настолько сильно, что другое — почти коснулось взлетно-посадочной полосы. Никогда прежде я не встречал ничего подобного", — поделился автор видео.

Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.

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