"Абсолютно идентичные близняшки" показали своего общего парня: фото

34-летние девушки утверждают, что они занимаются в спортзале по шесть часов каждый день

Анну и Люси ДеКинк из Австралии пользователи Сети называют "абсолютно идентичные близняшками". 34-летние девушки утверждают, что они "пристрастились к физическим упражнениям" и занимаются в спортзале по шесть часов каждый день. Кроме этого, сестры едят только один раз в сутки – ночью.

Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque

"Мама нам говорила, что это плохо – вредно для здоровья. Но мы так привыкли", – рассказывают красотки в видео на своем YouTube-канале.

Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque Анна и Люси ДеКинк Фото: instagram.com/annalucydecinque 1/8

Близняшки также добавили, что на днях они были настолько измотаны упражнениями, что не могли закончить тренировку. "Но мы все равно это сделали", – отмечают ДеКинк.

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По словам Анны и Люси, они спят в гигантской кровати в Перте вместе со своим общим парнем – 39-летним Беном.

Девушки живут вместе с 39-летним Беном

Фото: instagram.com/annalucydecinque

Напомним, ранее фото украинских близняшек Instagram назвал лучшими. Кроме этого, сайт "Сегодня" опубликовал снимки "самых красивых в мире" близняшек.

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