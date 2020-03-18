"Абсолютно идентичные близняшки" показали своего общего парня: фото
34-летние девушки утверждают, что они занимаются в спортзале по шесть часов каждый день
Анну и Люси ДеКинк из Австралии пользователи Сети называют "абсолютно идентичные близняшками". 34-летние девушки утверждают, что они "пристрастились к физическим упражнениям" и занимаются в спортзале по шесть часов каждый день. Кроме этого, сестры едят только один раз в сутки – ночью.
"Мама нам говорила, что это плохо – вредно для здоровья. Но мы так привыкли", – рассказывают красотки в видео на своем YouTube-канале.
Близняшки также добавили, что на днях они были настолько измотаны упражнениями, что не могли закончить тренировку. "Но мы все равно это сделали", – отмечают ДеКинк.
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По словам Анны и Люси, они спят в гигантской кровати в Перте вместе со своим общим парнем – 39-летним Беном.
Напомним, ранее фото украинских близняшек Instagram назвал лучшими. Кроме этого, сайт "Сегодня" опубликовал снимки "самых красивых в мире" близняшек.
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