Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2019

Сегодня.Lifestyle собрал лучшие песни-посевалки на русском языке, короткие засевалки и веселые засевалки для детей

Засевалки на Старый Новый год. Фото из открытых источников

В ночь с 13 на 14 декабря празднуют Старый Новый год. Праздник возник в результате смены летоисчисления. Утром 14 января в Украине принято посевать (засевать). Именно в этот день отмечается также День Василия. На Старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие песни-посевалки на русском языке, короткие засевалки и веселые засевалки для детей.

Посевалки на русском языке на Старый Новый год

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись, пшеничка,

Горох и чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,

Хлеба доброго желаю.

Хозяин придет,

Пожиток принесет!

Первый пожиток -

Мерочка жита,

Мерочкой жита

Коза будет сыта,

Другой пожиток -

Мерочка гречки,

Мерочку гречки -

Нам на варенички.

Третий пожиток -

Решето овса,

Решето овса,

А сверху колбаса.

Будьте здоровы!

Веселых свят!

С праздником, хозяева!

Лучшие засевалки на Старый Новый год Фото из открытых источников

Засевалки на украинском языке на Старый Новый год

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Засевалки для детей короткие

Засевалки для детей Фото из открытых источников

Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! На Новый год, на ново счастье – Уродись пшеничка, Горох, чечевичка! На поле – копнами, На столе – пирогами! С Новым годом, С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

***

Сеем-веем, посеваем,

с Новым Годом поздравляем,

открывайте сундучки,

доставайте пятачки.

***

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожок!

Напомним, не все знают когда и как колядуют, щедруют и посевают в Украине. Поэтому сайт Сегодня.Lifestyle рассказал вам как и когда нужно колядовать, кто щедрует и когда, а также кто и когда должен посевать.