Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2019
Сегодня.Lifestyle собрал лучшие песни-посевалки на русском языке, короткие засевалки и веселые засевалки для детей
В ночь с 13 на 14 декабря празднуют Старый Новый год. Праздник возник в результате смены летоисчисления. Утром 14 января в Украине принято посевать (засевать). Именно в этот день отмечается также День Василия. На Старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.
Сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие песни-посевалки на русском языке, короткие засевалки и веселые засевалки для детей.
Посевалки на русском языке на Старый Новый год
Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.
С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись, пшеничка,
Горох и чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
***
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток -
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток -
Мерочка гречки,
Мерочку гречки -
Нам на варенички.
Третий пожиток -
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!
Засевалки на украинском языке на Старый Новый год
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на той Новий рік,
Щоб краще родило як вторік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас Християни Голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Христос ся рождає!
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, Ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
Засевалки для детей короткие
Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! На Новый год, на ново счастье – Уродись пшеничка, Горох, чечевичка! На поле – копнами, На столе – пирогами! С Новым годом, С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
***
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
***
Сеем-веем, посеваем,
с Новым Годом поздравляем,
открывайте сундучки,
доставайте пятачки.
***
Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!
Напомним, не все знают когда и как колядуют, щедруют и посевают в Украине. Поэтому сайт Сегодня.Lifestyle рассказал вам как и когда нужно колядовать, кто щедрует и когда, а также кто и когда должен посевать.