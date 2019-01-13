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Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2019

Сегодня.Lifestyle собрал лучшие песни-посевалки на русском языке, короткие засевалки и веселые засевалки для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:48
Засевалки на Старый Новый год. Фото из открытых источников
Засевалки на Старый Новый год. Фото из открытых источников

В ночь с 13 на 14 декабря празднуют Старый Новый год. Праздник возник в результате смены летоисчисления. Утром 14 января в Украине принято посевать (засевать). Именно в этот день отмечается также День Василия. На Старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие песни-посевалки на русском языке, короткие засевалки и веселые засевалки для детей.

Посевалки на русском языке на Старый Новый год

Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!

***

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись, пшеничка,
Горох и чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!

***

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток -
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток -
Мерочка гречки,
Мерочку гречки -
Нам на варенички.
Третий пожиток -
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!

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Лучшие засевалки на Старый Новый год
Фото из открытых источников

Засевалки на украинском языке на Старый Новый год

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Засевалки для детей короткие

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Засевалки для детей
Фото из открытых источников

Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! На Новый год, на ново счастье – Уродись пшеничка, Горох, чечевичка! На поле – копнами, На столе – пирогами! С Новым годом, С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!

***

Сеем-веем, посеваем,
с Новым Годом поздравляем,
открывайте сундучки,
доставайте пятачки.

***

Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!

Напомним, не все знают когда и как колядуют, щедруют и посевают в Украине. Поэтому сайт Сегодня.Lifestyle рассказал вам как и когда нужно колядовать, кто щедрует и когда, а также кто и когда должен посевать.

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Источник: "Сегодня"
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