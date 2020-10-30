Самые смешные костюмы для котов и собак на Хэллоуин. Посмотрите – это просто ходячий кошмар (фото)
Сегодня.Lifestyle сделали очень забавную тематическую подборку к празднику
В ночь с 31 октября на 1 ноября будем отмечать Хэллоуин 2020. Это традиционный праздник в англоязычных странах, но со временем он стал популярным и в Украине.
Считается, что на Хэллоуин оживает нечисть. Чтобы стать незаметными для злых сил, взрослые и дети одевают разнообразные костюмы – от вампиров и живых мертвецов до героев популярных комиксов и фильмов. Хотя, как выяснилось, эта тема актуальна и для братьев наших меньших.
Именно поэтому Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых смешных костюмов на Хэллоуин для котов и собак. Посмотрите – это просто ходячий кошмар!
Кот-ведьмак
Пес в образе Йоды – гранд-
Кот в шляпе-пауке
Пес в костюме динозавра
Кот с рогами
Пес с рогами
Многоглазый кот
Пес-зомби
Кот-арбуз
Просто пес...
Кот-летучая мышь
Пес-сосиска
Кот-лягушка
Пес-неформал
Кот-котел
Пес-панда
Кот-монах
Пес-чародей
Кот без костюма. И коты побеждают в соревновании!
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle показывали 20 гениальных костюмов на Хэллоуин, чтобы разрядить напряженный 2020-й год.
Смотрите видео: как украинские звезды относятся к Хэллоуину
Также мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.
Все подробности в спецтеме Halloween-2020
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