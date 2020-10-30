Самые смешные костюмы для котов и собак на Хэллоуин. Посмотрите – это просто ходячий кошмар (фото)

Сегодня.Lifestyle сделали очень забавную тематическую подборку к празднику

В ночь с 31 октября на 1 ноября будем отмечать Хэллоуин 2020. Это традиционный праздник в англоязычных странах, но со временем он стал популярным и в Украине.

Считается, что на Хэллоуин оживает нечисть. Чтобы стать незаметными для злых сил, взрослые и дети одевают разнообразные костюмы – от вампиров и живых мертвецов до героев популярных комиксов и фильмов. Хотя, как выяснилось, эта тема актуальна и для братьев наших меньших.

Именно поэтому Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых смешных костюмов на Хэллоуин для котов и собак. Посмотрите – это просто ходячий кошмар!

Кот-ведьмак

Фото: Halloween Costumes

Пес в образе Йоды – гранд- мастера ордена джедаев из "Звездных войн"

Фото: Halloween Costumes

Кот в шляпе-пауке

Фото: Halloween Costumes

Пес в костюме динозавра

Фото: Halloween Costumes

Кот с рогами

Фото: Halloween Costumes

Пес с рогами

Фото: Halloween Costumes

Многоглазый кот

Фото: Halloween Costumes

Пес-зомби

Фото: Halloween Costumes

Кот-арбуз

Фото: Halloween Costumes

Просто пес...

Фото: Halloween Costumes

Кот-летучая мышь

Фото: Halloween Costumes

Пес-сосиска

Фото: Halloween Costumes

Кот-лягушка

Фото: Halloween Costumes

Пес-неформал

Фото: Halloween Costumes

Кот-котел

Фото: Halloween Costumes

Пес-панда

Фото: Halloween Costumes

Кот-монах

Фото: Halloween Costumes

Пес-чародей

Фото: Halloween Costumes

Кот без костюма. И коты побеждают в соревновании!

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle показывали 20 гениальных костюмов на Хэллоуин, чтобы разрядить напряженный 2020-й год.

Смотрите видео: как украинские звезды относятся к Хэллоуину

Также мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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