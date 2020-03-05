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"Самый фотографируемый пес": во всем мире вспоминают лабрадора из Брюгге

Питомец любил отдыхать на подоконнике дома

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:49

Одной из самых популярных достопримечательностей бельгийского города Брюгге стал лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B), и благодаря этому привлекал внимание проплывающих на лодке туристов.

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Лабрадор по кличке Фидель
Лабрадор по кличке Фидель
Фото: twitter.com/greenanorak

Питомца часто называли "самым фотографируемым и популярным псом в Брюгге".

Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель
Фото: Twitter
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Как сообщает издание BoredPanda, в 2016 году 12-летний Фидель умер. Однако питомец продолжает "жить" на фотографиях путешественников, которые однажды запечатлели его на фото. Чтобы вспомнить своего любимчика, люди публикуют в Twitter архивные изображения "пса из Брюгге" и пишут, что даже после смерти Фидель приносит радость как своим владельцам, так и незнакомцам со всего мира.

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Туристка по имени Эми, в свою очередь, написала вирусный пост, в котором отметила, что многие до этого вообще никогда не слышали о Фиделе. "Тем не менее, они в восторге от смехотворно фотогеничного песика", – написала она.

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Напомним, в Сети набирает популярность трогательное видео с лабрадором, который "усыновил" осиротевших утят. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали забавное видео с танцующим тверк псом.

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Источник: Сегодня
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