"Самый фотографируемый пес": во всем мире вспоминают лабрадора из Брюгге

Питомец любил отдыхать на подоконнике дома

Одной из самых популярных достопримечательностей бельгийского города Брюгге стал лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B), и благодаря этому привлекал внимание проплывающих на лодке туристов.

Лабрадор по кличке Фидель Фото: twitter.com/greenanorak

Питомца часто называли "самым фотографируемым и популярным псом в Брюгге".

Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter Лабрадор из Брюгге по кличке Фидель Фото: Twitter 1/16

Как сообщает издание BoredPanda, в 2016 году 12-летний Фидель умер. Однако питомец продолжает "жить" на фотографиях путешественников, которые однажды запечатлели его на фото. Чтобы вспомнить своего любимчика, люди публикуют в Twitter архивные изображения "пса из Брюгге" и пишут, что даже после смерти Фидель приносит радость как своим владельцам, так и незнакомцам со всего мира.

Читайте также: Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

Туристка по имени Эми, в свою очередь, написала вирусный пост, в котором отметила, что многие до этого вообще никогда не слышали о Фиделе. "Тем не менее, они в восторге от смехотворно фотогеничного песика", – написала она.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Напомним, в Сети набирает популярность трогательное видео с лабрадором, который "усыновил" осиротевших утят. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали забавное видео с танцующим тверк псом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться