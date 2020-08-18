Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сбросила 54 килограмма: многодетная мать раскрыла секретный метод похудения "80-20"

Сегодня, 14:45

34-летняя Елена Грин из США подробно рассказала о своем преображении

34-летняя многодетная мать Елена Грин из американского штата Южная Каролина похудела на 54 килограмма за два года. Женщина рассказала о своем преображении в Instagram и поделилась секретами, как без вреда для здоровья сбросить лишний вес.

Когда Елене Грин было 32 года, она весила 117 килограммов. Американка перепробовала много различных методов, чтобы похудеть, но ничего не помогало. Два года назад женщина решила кардинально изменить свою жизнь. Она значительно сократила свой рацион и начала делать физические упражнения.

Читайте также:
Нужно пить воду: похудевшая на 31 килограмм ирландка рассказала о своем преображении

"Я стала придерживаться правила "80-20": 80 процентов моей еды состоит из диетических продуктов, а оставшиеся 20 процентов – все, что я хочу", – рассказала похудевшая американка журналистам издания Women’s Health.

INSTAGRAM

Система питания "80-20" от Елены Грин:

  • Завтрак: омлет с индейкой и бейгл, яичный белок;
  • Обед: большая порция салата, бургер с индейкой и протеиновый коктейль;
  • Ужин: куриная грудка с овощами и шоколадный батончик на десерт.

Кроме новой диеты, женщина также изменила свое отношение к спорту.

INSTAGRAM

"Я начала заниматься от 20 до 30 минут по три дня в неделю. Постепенно я увеличила количество занятий до пяти дней в неделю, а по выходным отдыхала", – призналась она.

За два года Елене Грин удалось похудеть на 54 килограмма.

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение

Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Нужно пить воду: похудевшая на 31 килограмм ирландка рассказала о своем преображении Певица Адель поразила фанатов своим внешним видом: фото alyona alyona скинула 10 кг: как выглядит исполнительница после месяца тренировок — фото Единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать
фото США похудение вес как похудеть преображение
Источник: instagram.com/elenagreen_fitness
Реклама

Новости партнеров

Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму

Популярные статьи

Сегодня, 14:36Wellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Сегодня, 11:16Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Сегодня, 10:35Travel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:10Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Вчера, 14:53Food

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Вчера, 13:50Events

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 12:55Стиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Вчера, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Вчера, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Вчера, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Вчера, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

16 августаFood

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

16 августаШоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Новости партнеров

Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Медики: сколько проживет нынешнее поколение среднего возраста
Медики: сколько проживет нынешнее поколение среднего возраста
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять