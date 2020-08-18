Сбросила 54 килограмма: многодетная мать раскрыла секретный метод похудения "80-20"

34-летняя Елена Грин из США подробно рассказала о своем преображении

34-летняя многодетная мать Елена Грин из американского штата Южная Каролина похудела на 54 килограмма за два года. Женщина рассказала о своем преображении в Instagram и поделилась секретами, как без вреда для здоровья сбросить лишний вес.

Когда Елене Грин было 32 года, она весила 117 килограммов. Американка перепробовала много различных методов, чтобы похудеть, но ничего не помогало. Два года назад женщина решила кардинально изменить свою жизнь. Она значительно сократила свой рацион и начала делать физические упражнения.

"Я стала придерживаться правила "80-20": 80 процентов моей еды состоит из диетических продуктов, а оставшиеся 20 процентов – все, что я хочу", – рассказала похудевшая американка журналистам издания Women’s Health.

INSTAGRAM

Система питания "80-20" от Елены Грин:

Завтрак : омлет с индейкой и бейгл, яичный белок;

: омлет с индейкой и бейгл, яичный белок; Обед : большая порция салата, бургер с индейкой и протеиновый коктейль;

: большая порция салата, бургер с индейкой и протеиновый коктейль; Ужин: куриная грудка с овощами и шоколадный батончик на десерт.

Кроме новой диеты, женщина также изменила свое отношение к спорту.

INSTAGRAM

"Я начала заниматься от 20 до 30 минут по три дня в неделю. Постепенно я увеличила количество занятий до пяти дней в неделю, а по выходным отдыхала", – призналась она.

За два года Елене Грин удалось похудеть на 54 килограмма.

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