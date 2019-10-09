Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Теперь британка чувствует себя уверенной в себе и носит обтягивающие джинсы

Британка похудела на 57 кг Фото: Depositphotos

133-килограммовая Даниэль Ричмонд из британского города Лоссимут, Шотландия, за два года сумела сбросить 57 килограммов лишнего веса. В апреле 2017 года женщина присоединилась к программе для худеющих и начала бегать по пять километров два раза в неделю. Она пересмотрела свою диету и стала готовить всю еду самостоятельно. Об этом сообщает издание The Mirror.

Даниэль Ричмонд Фото: SWNS Даниэль Ричмонд Фото: SWNS Даниэль Ричмонд Фото: SWNS Даниэль Ричмонд Фото: SWNS Даниэль Ричмонд Фото: SWNS Даниэль Ричмонд Фото: SWNS 1/6

По словам Даниэль, долгое время она ела на завтрак кекс с латте, обедала любимым блюдом – картошкой с маслом и салатом коул-слоу, а на ужин заказывала пиццу, фастфуд или разогревала в микроволновке полуфабрикаты. Между приемами пищи она съедала две пачки чипсов, пакет жевательного мармелада и выпивала две банки колы.

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Однажды у британки появились боли в груди. Врачи объяснили недуг лишним весом и пассивным образом жизни и посоветовали женщине похудеть. К тому же ее позвали на свадьбу сразу несколько родственников, на церемонии у отца она должна была стать подружкой невесты. Ричмонд твердо решила, что не хочет быть самой толстой на празднике.

Ричмонд удалось сбросить 57 килограммов. На свадьбе отца родственники говорили ей комплименты, а ее брат даже расплакался от гордости за сестру. Теперь она чувствует себя куда более уверенной в себе и носит обтягивающие джинсы, комбинезоны и купальники.

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