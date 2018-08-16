Сцену из "Ледникового периода" случайно сняли на видео в реальности

Ребенок на записи не заметил, что к нему подошел лев

Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Посетители сафари-парка в Дубае (ОАЭ) сняли на видео момент, как лев подошел к ребенку и попытался напасть на него через стекло. Пользователи сети в комментариях под роликом отметили, что происходящее на записи напоминает одну из сцен известного мультфильма "Ледниковый период".

По словам отца мальчика по имени Адам, ребенок утомился и присел на приступку передохнуть. В этот момент к нему сзади подкрался лев и попытался согнать мальчика лапой.

Сам Адам некоторое время не замечал происходящего, потому что сидел спиной к вольеру. Но даже когда ребенок обернулся и увидел хищника, он не испугался, а с интересом принялся его разглядывать. Животное продолжало свои попытки под крики и смех посетителей.

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Ранее мы писали, что двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

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