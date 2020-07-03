Счастливых молодоженов накрыло волной и унесло в океан: видео
Курьезный инцидент произошел во время свадебной фотосессии
На живописном пляже Treasure Island в городе Лагуна-Бич, штат Калифорния (США), огромная волна унесла молодоженов в океан. Об этом сообщает американское издание KABC-TV.
На видео показано, как жених и невеста позируют перед камерой, расположившись на огромном валуне. В один момент счастливых влюбленных накрывает огромной волной и уносит в океан. Происходящее заметил очевидец, который снимал их с возвышенности. Он немедленно стал звать на помощь.
В воду бросились несколько спасателей. Им удалось добраться до смытых молодоженов вплавь и вытащить их на берег. В результате инцидента никто не пострадал, влюбленные отделались лишь испугом.
Ранее "Сегодня" писали, как на западном побережье штата Калифорния в США огромная волна накрыла туристов, которые гуляли по берегу. Очевидица разместила соответствующее видео в Facebook. Ролик просмотрели уже почти 900 тысяч раз.
Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной
Также мы рассказывали о любительнице селфи, которую снесло волной над обрывом.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное