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Счастливых молодоженов накрыло волной и унесло в океан: видео

Сегодня, 09:57

Курьезный инцидент произошел во время свадебной фотосессии

На живописном пляже Treasure Island в городе Лагуна-Бич, штат Калифорния (США), огромная волна унесла молодоженов в океан. Об этом сообщает американское издание KABC-TV.

На видео показано, как жених и невеста позируют перед камерой, расположившись на огромном валуне. В один момент счастливых влюбленных накрывает огромной волной и уносит в океан. Происходящее заметил очевидец, который снимал их с возвышенности. Он немедленно стал звать на помощь.

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В воду бросились несколько спасателей. Им удалось добраться до смытых молодоженов вплавь и вытащить их на берег. В результате инцидента никто не пострадал, влюбленные отделались лишь испугом.

TO THE RESCUE: Lifeguards saved a bride and groom after they were swept into the Pacific Ocean while taking wedding photos in Southern California. https://abcn.ws/2ZzsXI6

Публикация от ABC News (@abcnews)

Ранее "Сегодня" писали, как на западном побережье штата Калифорния в США огромная волна накрыла туристов, которые гуляли по берегу. Очевидица разместила соответствующее видео в Facebook. Ролик просмотрели уже почти 900 тысяч раз.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Также мы рассказывали о любительнице селфи, которую снесло волной над обрывом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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