Счастливый случай обеспечил пенсионерку до конца жизни
Женщина планирует рассчитаться с долгами и финансово помочь своей семье
64-летняя американка Филлис Мосс из города Гринвилл, штат Северная Каролина (США), решила приобрести лотерейный билет накануне дня рождения и сорвала огромный джекпот – миллион долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.
"Я была так счастлива. Я тут же позвонила своему мужу и сказала: "Забери меня, я не могу вести машину, – вспоминает победительница. – А ведь мне говорили, что в этом году в мой день рождения случится нечто фантастическое, но я и подумать не могла, что произойдет такое. Появился еще один повод для праздника".
Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях
Поскольку Мосс решила сразу забрать всю сумму, женщине выплатили только 600 тысяч долларов, а после выплаты налогов осталось 424, 5 тыс. долларов. Американка признается, что планирует потратить часть денег, чтобы рассчитаться с долгами и финансово помочь своей семье.
Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.