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Счастливый случай обеспечил пенсионерку до конца жизни

Женщина планирует рассчитаться с долгами и финансово помочь своей семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Американка стала миллионершей в свой день рождения
Американка стала миллионершей в свой день рождения
Фото: Depositphotos

64-летняя американка Филлис Мосс из города Гринвилл, штат Северная Каролина (США), решила приобрести лотерейный билет накануне дня рождения и сорвала огромный джекпот – миллион долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

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"Я была так счастлива. Я тут же позвонила своему мужу и сказала: "Забери меня, я не могу вести машину, – вспоминает победительница. – А ведь мне говорили, что в этом году в мой день рождения случится нечто фантастическое, но я и подумать не могла, что произойдет такое. Появился еще один повод для праздника".

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Поскольку Мосс решила сразу забрать всю сумму, женщине выплатили только 600 тысяч долларов, а после выплаты налогов осталось 424, 5 тыс. долларов. Американка признается, что планирует потратить часть денег, чтобы рассчитаться с долгами и финансово помочь своей семье.  

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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