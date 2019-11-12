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Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Последний экземпляр, известный ученым, был убит охотником в 1990 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Вьетнамские оленьки Фото: NCNP
Вьетнамские оленьки
Фото: NCNP

Вьетнамские оленьки, относящиеся к виду Tragulus versicolor, впервые за 29 лет попали на видео. Этот вид животных величиной примерно с кошку или крупного кролика считали вымершим. Последний экземпляр, известный ученым, был убит охотником в 1990 году, сообщает издание National Geographic.

Вьетнамский оленек – представитель рода Азиатские оленьки семейства Оленьковые (Tragulidae), впервые описанный в начале XX века: в литературе первое упоминание этого зверька датируется 1910 годом. Вид отличается характерным сероватым окрасом спинки и отсутствием полосок на шее – признак, который характеризует и другой вид оленьковых, T. kanchil. К слову, наблюдение за этими животными было достаточно сложной задачей из-за небольших размеров и окраса.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

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По мнению ученого Ан Нгуена и его коллег, вид можно назвать заново обнаруженным. Эксперты отмечают, что охранный статус редкому виду так и не присвоили.

Ранее "Сегодня" писали, как в американском штате Арканзас олень убил 66-летнего Томаса Александера, ранившего его из ружья. Охотник подумал, что животное мертво и подошел к нему. В этот момент зверь набросился на мужчину. Американец умер от причиненных животным травм.

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