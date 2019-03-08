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Сделала революцию: ведущая впервые за 10 лет сменила прическу

Руководство канала позволило девушке изменить внешний вид

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Ведущая 10 лет добивалась разрешения изменить прическу Фото: instagram.com/daryona_kozlova
Ведущая 10 лет добивалась разрешения изменить прическу
Фото: instagram.com/daryona_kozlova

Американская ведущая ЭйДжей Уокер впервые появилась в кадре с традиционной для своего народа прической – афрокосами. Женщина боролась за право носить их почти 10 лет и неоднократно обращалась к разным работодателям с просьбой разрешить ей сменить строгую прическу в офисном стиле. Однако все они находили способы отказать ей, пишет New York Post.
 

Последнюю попытку Уокер предприняла после смерти своей матери. Таким образом она хотела отдать ей дань уважения. Руководство CBS уступило и позволило девушке изменить внешний вид в кадре. "Право носить прическу, которая является частью моей культуры, и навык делать ее, переданный мне от моей матери, повышает мою самооценку", — пояснила она.

Западные журналисты предположили, что этот прецедент может стать своеобразной "революцией" и повлиять на сладившееся в обществе стереотипы, а многие работодатели перестанут отказывать в найме людям с нетипичным внешним видом.

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