Сделала революцию: ведущая впервые за 10 лет сменила прическу

Руководство канала позволило девушке изменить внешний вид

Ведущая 10 лет добивалась разрешения изменить прическу Фото: instagram.com/daryona_kozlova

Американская ведущая ЭйДжей Уокер впервые появилась в кадре с традиционной для своего народа прической – афрокосами. Женщина боролась за право носить их почти 10 лет и неоднократно обращалась к разным работодателям с просьбой разрешить ей сменить строгую прическу в офисном стиле. Однако все они находили способы отказать ей, пишет New York Post.



TWITTER— AJ Walker (@AJWalkerNews) March 5, 2019

Последнюю попытку Уокер предприняла после смерти своей матери. Таким образом она хотела отдать ей дань уважения. Руководство CBS уступило и позволило девушке изменить внешний вид в кадре. "Право носить прическу, которая является частью моей культуры, и навык делать ее, переданный мне от моей матери, повышает мою самооценку", — пояснила она.

Западные журналисты предположили, что этот прецедент может стать своеобразной "революцией" и повлиять на сладившееся в обществе стереотипы, а многие работодатели перестанут отказывать в найме людям с нетипичным внешним видом.

Напомним, главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта. Кроме этого, мы писали о быстрых прическах на 8 Марта: красивые идеи на разную длину волос.

Смотрите видео: какой цвет волос сейчас в моде

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram