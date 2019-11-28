Секреты профессии: пять неудобных вопросов танцору балета

Премьер Нацоперы Виктор Ищук рассказал "Сегодня" о зарплате, ограничениях и специфике рабочей одежды

Танцор балета - очень сложная профессия Фото: архив Виктора Ищука

29-30 декабря в киевском Октябрьском дворце состоится премьера рождественского балета "Щелкунчик. Старая Новая сказка". Перед спектаклем "Сегодня" встретились с главным хореографом шоу, премьером Нацоперы Виктором Ищуком. Кроме прочего, танцор ответил на пять неудобных вопросов о профессии.

Сколько зарабатывает танцор балета в Украине?

Когда в 2001 году я пришел в оперный театр, зарплата у меня была смешной, но в рамках целой страны вполне даже ничего. Ставка 630 гривен, где-то 110 долларов. Сейчас побольше, конечно. В среднем танцоры балета получают от 20 до 30 тысяч гривен.

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Как понять, что балет хороший?

Сейчас есть интернет, можно посмотреть видео – и хорошее, и плохое. Важно только, что ты из этого выносишь. Также нужно ходить на спектакли, спрашивать у специалистов, на что стоит обратить внимание. Вообще, в искусстве нельзя говорить – "это плохо". Можно сказать – "это непрофессионально". Хотя признаюсь, среди всех в зале сидящих понимают что-то в балете процентов пять, а разбираются всего один-два.

Что делать, если танцору становится очень плохо перед выступлением?

Всегда есть человек, который его страхует. У меня было два случая, когда приходилось подменять травмированных танцовщиков. Как это происходит? Закрывается занавес, просим зрителей извинить – "технические момент".

Есть ли какие-то ограничения перед выходом на сцену?

Да, но это у каждого индивидуально. Кто-то не ест весь день. Кто-то меньше пьет воды, чтобы мышцы не отекали. Я, например, так делаю. Еще советуют поменьше ходить.

У мужчин в балете обтягивающие трико. Там есть какие-то подкладки?

Ну, танцоры надевают мужские стринги, там есть бандаж. Белье сделано из плотной ткани и плотной резинки, чтобы ничего не болталось.

Что нужно знать о балете "Щелкунчик. Старая Новая сказка"

Состоится 29-30 декабря в киевском Октябрьском дворце. Это рождественская история немецкого писателя Гофмана о кукольном королевстве, оживших игрушках и конце детства.

"Главные партии в балете исполнят солистка Будапештской оперы Елизавета Чепрасова и солист Финского и Эстонского Национального театров оперы и балета Франческо Пиччини, – рассказывает продюсер спектакля Алена Матвиенко. – Партию Дроссельмейера сыграет настоящий фокусник-иллюзионист, зрители также увидят танцы ансамбля Вирского и хора Веревки".

Декорации и костюмы для спектакля создала Анжела Лисица – автор нарядов для звезд, среди которых Андрей Данилко, Ани Лорак, Вера Брежнева, Витас, ViaGra, София Ротару.

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