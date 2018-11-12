Секс-работник назвал самое популярное желание клиенток

Работник эскорт-услуг поделился опытом

Женщина хотят, чтобы им приносили завтрак в постель. Фото: pixabay

Работник экскорт-услуг Райан Джеймс рассказал о неожиданной просьбе, которая является самой популярной у женщин. Клиентки Джеймса очень часто просят завтрак в постель, пишет The Sun.

Он также признался, что для него самое обычное расписание – это роскошный поздний ужин, который включает "шесть часов удовольствия, совместный сон и последующий завтрак в постель утром следующего дня".

Джеймс предполагает, что большинство его клиенток могли бы познакомиться с мужчинами в баре, однако они приходят к нему за лаской и интересными беседами.

Как правило, возраст его клиенток больше 30 лет, однако самой молодой всего 20 лет.

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Напомним, ранее мы писали, что сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время, исследователи из Великобритании выяснили самое оптимальное время для сна, пробуждения и занятий сексом. Также ученые сделали вывод, сколько раз в неделю можно заниматься сексом.