Семейная пара откопала 1000-летнее захоронение под своей спальней: фото

Все обнаруженные предметы относятся примерно к X веку

В норвежском городе Буде семейная пара, Марианн Кристиансен и ее супруг, во время ремонта своего дома нашла могилу эпохи викингов возрастом не менее 1000 лет. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую они собирались утеплить. Об этом сообщает портал The Local.

По словам Кристиансен, они вскрыли пол, под которым обнаружилась груда камней и некий блестящий предмет, похожий на колесо от детской игрушки. Супруги предположили, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией норвежского округа Нурланд, отвечающей за культурное наследие.

Марианн Кристиансен нашла захоронение викингов у себя дома

Фото: Nordland Fylkeskommune

"Речь идет о захоронении возрастом как минимум 1000 лет. Думаю, Марианн и ее муж получат награду. Это нормальная ситуация для Норвегии – люди, нашедшие артефакты прошлого, получают вознаграждение от правительства", – подчеркивает археолог Мартинус Хауглид.

Все обнаруженные предметы относятся примерно к X веку и периоду, когда в Норвегии заканчивалась эпоха викингов и начиналась история объединенного христианского королевства.

Находки передали в университет Тромсе для дальнейшего изучения.

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Напомним, ранее норвежские охотники обнаружили в скалах близ города Леша (275 километров от Осло) меч метровой длины, чей возраст превышает одну тысячу лет.

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