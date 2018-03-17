Семейное насилие в Украине: остановит ли новый закон семейную тиранию

Сегодня, 20:01

600 украинских женщин погибли в прошлом году от домашнего насилия


Недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который должен остановить семейную тиранию. За избиение любого члена семьи – жены, мужа, детей – теперь можно попасть за решетку на 2 года, а не на 3 часа, как было раньше. Поможет ли новый закон жертвам домашних тиранов?

Эксперимент "Главной темы" покажет, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии и драку. Смотрите в это воскресенье в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

Напомним, в начале января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

Закон предусматривает внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием и существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, а также введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.
Украина, насилие, эксперимент, Главная тема

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Источник:

"Сегодня"

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