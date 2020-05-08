Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фото

После инцидента они отправились в магазин, чтобы выяснить, в чем дело

Мелани Прайс из британского города Уэйдбридж принесла домой купленные в супермаркете бананы и заметила жуткий "сюрприз" на фруктах – ядовитых бразильских блуждающих (или банановых) пауков, которых еще называют странствующими и бродячими. Об этой истории написали журналисты таблоида The Sun.

По словам Мелани, она вместе с мужем Дэниэлом и маленькими детьми сразу же выбежала на улицу. Женщина позвонила спасателям, а затем отправилась в магазин, чтобы выяснить, в чем дело. Сотрудники супермаркета объяснили инцидент так: "Мы строго контролируем помывку и обработку бананов перед продажей, но в очень редких случаях не удается избавиться от вредителей".

Сама Мелани призналась, что инцидент ввел ее в ступор, поскольку пауки, которых она принесла из магазина, были по-настоящему опасными. "Им нужно всего два часа, чтобы убить человека. Это ужасно. Мы должны убедиться, что наши дети в безопасности. Это превыше всего", – говорит британка.

Мелани Прайс нашла в бананах пауков Фото: instagram.com/thesun Мелани Прайс нашла в бананах пауков Фото: instagram.com/thesun Мелани Прайс нашла в бананах пауков Фото: instagram.com/thesun 1/3

Семья смогла вернутся домой, только когда все комнаты были обработаны специальным веществом.

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