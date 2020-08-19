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Семилетний ребенок два года жил с деталью от конструктора Lego в носу: видео

Сегодня, 12:52

Отец ребенка в шутку заявил, что хотел бы передать находку в музей

Семилетний новозеландец Самир Анвар достал из носа потерянную два года назад деталь от конструктора Lego. Об этой удивительной истории написала газета The Guardian.

Как выяснилось, Самир в 2018 году отчаянно пытался засунуть деталь Lego в нос и случайно потерял ее там. Мальчика повели к врачу, но тот не смог найти маленькую часть конструктора. Медик предположил, что деталь могла попасть в пищевод. "Если это так, она выйдет естественным путем", – сказал он.

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Самир Анвар два года жил с деталью от конструктора Lego в носу
Самир Анвар два года жил с деталью от конструктора Lego в носу
Фото: Facebook | Sevensharp

Поскольку ребенок не жаловался на боль или дискомфорт, родители впоследствии забыли об этом инциденте.

Однако на днях Самир увидел тарелку с капкейками и решил их понюхать. Он сделал глубокий вдох и почувствовал резкую боль. Когда мальчик высморкался, то заметил на платке пропавшую деталь от Lego. "Я нашел Lego! Я же вам говорил, что оно там было, а вы говорили, что не было", – сказал родителям Самир.

Отец ребенка в шутку заявил, что хотел бы передать находку в музей Lego.

Напомним, на выставке международного автосалона в Детройте представлена модель Chevrolet Silverado 1500 LT, выполненная полностью из конструктора LEGO.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Facebook | Sevensharp
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