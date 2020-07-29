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Сердце 23-летней девушки не билось три дня, но она выжила: как это возможно

Сегодня, 05:55

Все это время она оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми

23-летняя жительница китайского города Сиань, провинция Шэньси, чудом выжила, хотя ее сердце не билось три дня. Об этом сообщает издание Global Times.

По словам медиков, их пациентка часто бодрствовала допоздна – из-за этого иммунная система ее организма ослабла. В середине июля девушка простудилась, что привело к фульминантному миокардиту, в результате которого у нее случился кардиогенный шок, и перестало биться сердце.

Чтобы спасти китаянке жизнь, врачи экстренно применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию – альтернативный метод насыщения крови кислородом. Через три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция пациентки восстановилась.

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Все это время девушка оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми. Она была в хорошем настроении, отправляла сообщения друзьям, рассказывая о своем удивительном опыте.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о 46-летнем Ли Хуа из китайской провинции Гуандун, который после длительного лечения и реабилитации впервые за много лет смог стать в вертикальное положение.

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Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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