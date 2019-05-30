Серьги-крышки от бутылок: дизайнер презентовал необычный тренд

Стоимость бижутерии от дизайнера Демна Гвасалия на сайте Browns составляет 447 евро

Дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок Фото: Browns

Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия презентовал необычные серьги голубого цвета в виде крышек от бутылок. Стоимость бижутерии на сайте Browns составляет 447 евро.

Дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок Фото: Browns Дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок Фото: Browns Дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок Фото: Browns Дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок Фото: Browns Дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок Фото: Browns 1/5

Как сообщается в описании к новинке, металлические серьги-конго из пластика с гранеными колечками и застежкой-пусетой украшают подвески, которые имитируют стандартные крышки от пластиковой бутылки голубого цвета. Украшения имеют логотипом спереди, а также черный тисненый логотип на внутренней металлической пластине. "Будь эко и дружи с модой", – указывают продавцы под фото.

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Balenciaga – модный дом, основанный испанским дизайнером грузинского происхождения Кристобалем Баленсиагой. Ныне Balenciaga принадлежит французской транснациональной компании Kering. Несколько дизайнеров, которые работали в Balenciaga, позднее открыли свои успешные дома моды, в частности Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреже (1950), Эмануэль Унгаро (1958), а также Юбер де Живанши, который был принят в Синдикат высокой моды.

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