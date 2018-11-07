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Сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу

Трогательные снимки появились в Twitter

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:31
Сестра &quot;одолжила&quot; невесте руку и прославилась. Фото: pixabay
Сестра "одолжила" невесте руку и прославилась. Фото: pixabay

Необычный подарок двоюродной сестре на свадьбу преподнесла жительница Мельбурна. Женщина "одолжила" родственнице руку для фото. Снимки объясняющие ситуацию девушка опубликовала на своей странице в Twitter.

Пара возлюбленных обручилась, и девушка хотела показать кольцо в сети. Но у нее не оказалось маникюра и ее руки были не в лучшем состоянии. Ее выручила двоюродная сестра, которая "одолжила" свою руку. Кузина присела возле целующейся пары и поставила руку в кадре так, чтобы казалось, что это рука невесты.

Пост за несколько дней стал вирусным, набрав 950 тысяч лайков и больше 230 тысяч ретвитов. А кузину невесты назвали идеальной сестрой. Пользователи сети начали шутить, что ждут подобных поступков от своих друзей.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в миреПарень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. 

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.  Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе.

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Австралия свадьба невеста подарок рука
Источник: "Сегодня"
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