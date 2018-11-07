Сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу

Трогательные снимки появились в Twitter

Сестра "одолжила" невесте руку и прославилась. Фото: pixabay

Необычный подарок двоюродной сестре на свадьбу преподнесла жительница Мельбурна. Женщина "одолжила" родственнице руку для фото. Снимки объясняющие ситуацию девушка опубликовала на своей странице в Twitter.

Пара возлюбленных обручилась, и девушка хотела показать кольцо в сети. Но у нее не оказалось маникюра и ее руки были не в лучшем состоянии. Ее выручила двоюродная сестра, которая "одолжила" свою руку. Кузина присела возле целующейся пары и поставила руку в кадре так, чтобы казалось, что это рука невесты.

Пост за несколько дней стал вирусным, набрав 950 тысяч лайков и больше 230 тысяч ретвитов. А кузину невесты назвали идеальной сестрой. Пользователи сети начали шутить, что ждут подобных поступков от своих друзей.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) 3 ноября 2018 г.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным.

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото. Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе.