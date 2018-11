Сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу

Трогательные снимки появились в Twitter

Необычный подарок двоюродной сестре на свадьбу преподнесла жительница Мельбурна. Женщина "одолжила" родственнице руку для фото. Снимки объясняющие ситуацию девушка опубликовала на своей странице в Twitter.

Пара возлюбленных обручилась, и девушка хотела показать кольцо в сети. Но у нее не оказалось маникюра и ее руки были не в лучшем состоянии. Ее выручила двоюродная сестра, которая "одолжила" свою руку. Кузина присела возле целующейся пары и поставила руку в кадре так, чтобы казалось, что это рука невесты.

Пост за несколько дней стал вирусным, набрав 950 тысяч лайков и больше 230 тысяч ретвитов. А кузину невесты назвали идеальной сестрой. Пользователи сети начали шутить, что ждут подобных поступков от своих друзей.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg