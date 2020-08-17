Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото
Невероятной новостью возлюбленные поделились на своей странице в Instagram
Однояйцевые сестры-близнецы Бриттани и Бриана, которые вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Салиерсов, одновременно объявили о беременности. Об этом они рассказали на своей странице в Instagram.
"Угадай, что!? Обе пары беременны! Мы очень рады, что так получилось, и делимся этой новостью со всеми вами!" – отмечается в описании к фотографии, на которой Джош и Джереми одеты спасателями Малибу, а Бриттани и Бриана позируют в слитных купальных с надписью "Детский надзор".
К слову, познакомились пары в 2017 году на ежегодном фестивале близнецов Twins Days в американском штате Огайо. Немного повстречавшись, они сыграли двойную свадьбу. Невесты были одеты в одинаковые наряды, а братья-женихи – в одинаковые смокинги.
"Мы пережили вместе большинство важных дат нашей жизни: выпускной, получение водительских прав, дни рождения, свадьбу. Это будет следующее крупное событие", – рассказывает Бриттани. Она отмечает, что их семьи уже живут в одном доме.
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